Pistocchi rivela vero motivo per cui Allegri è sicuro di restare

I tentennamenti di Agnelli su chi debba sedere sulla panchina della Juventus per la prossima stagione (e anche per quelle future) non scalfirebbero più di tanto Allegri. Il tecnico bianconero si sentirebbe in una botte di ferro e questo è il motivo che l’ha spinto a dichiarare pubblicamente che rimarrà ancora legato alla Vecchia Signora. Lo rivela con un tweet Maurizio Pistocchi che scrive: “Max Allegri è sicuro di rimanere alla Juventus perché una clausola nel suo contratto gli garantisce il rinnovo automatico in caso di raggiungimento del 50% degli obiettivi stagionali: esonerarlo costerebbe ad Agnelli una cifra fuori mercato”.

LE REAZIONI – Qualche tifoso è perplesso e chiede lumi: “Non mi sembra che abbia raggiunto il 50% degli obiettivi. Coppa Italia, scudetto e Champions sono 33% cad a meno che non consideriamo la supercoppa Italia a quel punto con 25% cad ha raggiunto il 50%” e Pistocchi risponde subito a tono: “Gli obiettivi stagionali sono Scudetto, Coppa Italia, SuperCoppa Italiana e Champions: 2 su 4 (Scudetto e SuperCoppa) sono stati raggiunti (50%)”. Motivazione che non regge per tutti: “Ma gli obiettivi dichiarati da Agnelli a inizio anno erano: coppa italia scudetto e champions. La supercoppa non era menzionata”.

TIFO DIVISO – I tifosi in realtà sono divisi sul’eventuale conferma dell’allenatore livornese. C’è chi non si capacita: “Quindi lo salva la Supercoppa?”, chi non ci crede: “Vabbè….inventeranno una Plusvalenza anche per Allegri…ci pensa Moggi dietro le quinte” o anche: “Bhe se la proprietà decide che vuole cambiare sarebbe controproducente rimanere quindi nulla vieta di trovare un accordo per la buonauscita, stessa cosa vale per Spalletti e l’Inter. Molti giornali dimenticano che si parla di proprietà che fatturano Miliardi all’anno” e chi invece esulta: “Speriamo resti altri 10 anni…”.

SPORTEVAI | 03-05-2019 12:28