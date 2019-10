Pistocchi rivendica paternità acquisto Milan, il web si scatena

Tra i capi d’accusa che pendono sul capo di Giampaolo, destinato a fare da capro espiatorio pe rla crisi del Milan, c’è anche quello di aver impiegato giocatori fuori ruolo: Suso trequartista e Borini mediano sarebbero solo due esempi. Mentre si sta per decidere il futuro della panchina rossonera, con Pioli che appare ormai il prescelto (nonostante lo scetticismo dei tifosi) dopo il no di Spalletti che non avrebbe trovato l’intesa sulla buonauscita con l’Inter, ecco che si inserisce nel dibattito Maurizio Pistocchi.

IL RUOLO – Per il giornalista di Mediaset le colpe non sono di Giampaolo ma della società che non gli ha comprato il trequartista (motivo per cui anche Spalletti avrebbe problemi) e a chi gli ricorda che c’è Paquetà in rosa, risponde con una rivelazione sorprendente.

LA SOFFIATA – Pistocchi su twitter fa sapere che se il brasiliano veste la maglia rossonera il merito è anche suo, perchè sarebbe stato lui a segnalarlo all’allora ds Mirabelli.

IL TWEET – Il giornalista scrive sui social: “Paquetà – che segnalai io a Mirabelli- è un centrocampista di qualità, che deve vedere e avere campo. Calhanoglu potrebbe fare il trequartista, ma se tutti gli allenatori che ha avuto nel Milan non l’hanno mai utilizzato in quel ruolo un motivo ci sarà. O no? In Brasile la disposizione più diffusa è il 4-4-2 con il “quadrato magico”: 2 centrocampisti difensivi 2 mezzepunte 2 attaccanti: Paquetà faceva uno dei due centrocampisti difensivi, oppure una delle due mezzepunte”.

L’ALLENATORE – Quindi boccia le mosse del club scrivendo: “Luciano Spalletti utilizza il 4:2:3:1 e il trequartista. Che al Milan non c’è. Stefano Pioli ha più esoneri – Palermo, Lazio, Bologna, Inter – che risultati. Rudi Garcia alla Roma rimase due mesi senza vincere all’Olimpico. Forse la colpa non è tutta di M.Giampaolo. O no?”.

LE REAZIONI – Sul web si scatena la polemica. I tifosi non si dicono d’accordo sulle caratteristiche di Paquetà: “Maurizio, d’accordo, ma non puoi metterlo lontano dalla porta un giocatore così. Non è ne mezz’ala, nè centrocampista nei 3. Secondo me è più un trequartista. E si adatterebbe benissimo nel 4-2-3-1- di Spalletti (se arriva)” o anche: “Il Milan è la squadra che ha più trequartisti che esterni ma per Maurizio Pistocchi il Milan non ha il trequartista, Calhanoglu in primis”.

SONO TANTI – Non sarebbe l’assenza del trequartista il vero problema per i fan rossoneri: “Se il Milan ha più trequartisti che esterni-Bonaventura Suso Leao Rebic- fammi capire perché Giampaolo nel suo 4:3:1:2 non ne ha fatto giocare nessuno”.

DOVE GIOCA – I commenti arrivano copiosi: “Paquetà ha tutte le qualità per giocare sulla trequarti, Calhanoglu ha fatto 2 anni orribili come ala e da titolare…Suso pur giocando da schifo ha fatto cambiare modulo a Giampaolo che faceva del 4-3-1.2 un mantra… Di logico ultimamente nel Milan c’è davvero poco caro Maurizio”

LE CRITICHE – Arriva anche una critica sottile a Pistocchi: “Maurizio certo che la colpa non è tutta di Giampaolo ma Giampaolo è uno dei problemi. Non è che se piaci a Sacchi e Sarri diventi automaticamente Sacchi o Sarri. Non ricordo negli ultimi 40 anni un Milan he abbia giocato peggio nelle prime 7 partite. Esonero financo ritardato” e infine: “E basta con sta storia, i giocatori di grande tecnica, vedi Paquetà possono giocare sulla trequarti. Nemmeno l’Inter spallettiana aveva un trequartista di ruolo. Ammesso che esistano”.

SPORTEVAI | 08-10-2019 09:58