Pistocchi scontenta napoletani e interisti in un sol tweet

C’è chi ha esaltato Gattuso per aver messo il bavaglio all’Inter e per aver centrato la finale di coppa Italia con una tattica accorta, chi ha accusato Conte per una cattiva gestione dei cambi e per un atteggiamento in campo non sempre consono ma la stragrande maggioranza di tifosi ed addetti ai lavori è stata concorde nel ritenere giusto – considerando anche a gara dell’andata – il passaggio di turno degli azzurri. Così come nessuno ha visto una grande Inter. O meglio, quasi nessuno.

Pistocchi elogia l’Inter ed esalta Ospina

Per Maurizio Pistocchi infatti non solo l’Inter ha giocato bene ma è addirittura stata la miglior Inter del 2020. Il giornalista di Mediaset commenta così l’esito della gara con un tweet che finisce per scontentare sia i tifosi nerazzurri che quelli partenopei.

Pistocchi scrive: “A Napoli c’è stata la miglior Inter del 2020, per qualità di gioco e occasioni create, con troppi errori nelle finalizzazioni e un gol regalato. Il Napoli, vivo fisicamente,dopo l’1-1 ha lasciato gioco e pallone all’Inter: l’ha salvato Ospina. Chi dice il contrario è un bugiardo”.

I tifosi sui social si dividono sulle parole di Pistocchi

La delusione nei tifosi dell’Inter non è passata: “Confermo, purtroppo l’abbiamo persa a Milano” o anche: “Peccato per il nostro poco cinismo e le nostre disattenzioni. Ai punti meritavamo, ma nel calcio passa chi segna giustamente…”.

C’è chi però osserva: “Sì ma Ospina, ha regalato anche il primo gol, bisogna ammetterlo. Poi ha fatto i miracoli… Ma la partita si era messa come meglio non si poteva per l’Inter”.

Per i fan nerazzurri c’è poco da gioire:è un fallimento

Lo sconforto prevale: “Se questa è la miglior Inter non oso immaginarmi la peggiore” oppure: “Ma se questa è la migliore Inter di quest’anno allora vuol dire che nel 2020 l’Inter è stata poca cosa. Se poi consideriamo le aspettative che si avevano in estate possiamo dire che l’Inter è stato un fallimento totale. Fino ad adesso”.

Un tifoso osserva: “L’Inter esce da questo incontro per demeriti propri. Reputo grave subire una ripartenza con calcio d’angolo a favore (posizionati come polli) e reputo più gravi i soliti erroracci sotto porta. Cose già viste e straviste. Chi è causa del suo male pianga se stesso”.

L’elenco degli errori arriva da un altro follower: “Comunque resta il fatto che il solo gol in 180minuti sia una beffa di Ospina. Non basta girare la palla. Occasione limpide non ci sono state tante. Coaching di Conte ancora male. Sanchez entra troppo tardi, Eriksen il migliore va tenuto fino alla fine”.

Da Napoli non la prendono bene

I tifosi del Napoli infine non sono molto d’accordo con questa analisi e c’è chi tiene a sottolineare: “Onore e merito a Gattuso. Abbiamo saputo soffrire. Ci meritiamo non solo la finale, ma anche la vittoria della Coppa Italia.”.

