Pistocchi sfotte Allegri: “Sicuro fosse meglio De Sciglio?” 

Maurizio Pistocchi è uno che non dimentica, specie se ha l’occasione di punzecchiare uno dei suoi obiettivi preferiti, Massimiliano Allegri. Stavolta il giornalista sfrutta il magnifico gol realizzato da Gabriel Jesus contro l’Argentina in Copa America per esaltare Dani Alves, campione che la Juventus acquistò ma di cui poi si liberò perché poco adatto al gioco difensivo dell’ex allenatore bianconero. Il gol del Brasile, infatti, nasce proprio da una fantastica giocata di Dani Alves, che finta e poi in no-look serve Firmino, autore poi dell’assist per la rete del centravanti del Manchester City.

LA PROVOCAZIONE. Una giocata magnifica, che Pistocchi commenta così: “Era meglio De Sciglio (cit. Max)”. Una provocazione, quella del giornalista, che tende a ribadire quelli che erano a suo parere i limiti dell’ex allenatore della Juventus, troppo ancorato alla tattica e al gioco speculativo per poter apprezzare e sfruttare a pieno le straordinarie qualità tecniche del terzino brasiliano, oggi 36enne. Qualche follower, poi, gli dà man forte: “Fece la sua miglior partita da terzino destro in casa contro il Barcellona – scrive 3D – annullando Neymar e con Cuadrado alto a fare sfracelli, il buon Max cosa fece? La partita dopo Dani Alves alto e Barzagli terzino, confermando quanto detto da Tevez…”. L’argentino, infatti, era un altro a non apprezzare particolarmente Allegri.

LA DIFESA. Altri, invece, si schierano in difesa dell’ex allenatore della Juventus, come Barone Birra: “Per trattenerlo hanno fatto di tutto – scrive il tifoso – gli hanno anche offerto un grosso aumento, il problema è che lui non voleva rimanere, a detta sua c’era troppa serietà nello spogliatoio, e prima di una partita sembrava di andare in guerra”. Fatto sta che Dani Alves non gioca più con la Juve, ma continua a fare meraviglie con il Brasile. E questo, a molti tifosi, basta per crogiolarsi nei rimpianti.

SPORTEVAI | 03-07-2019 13:55