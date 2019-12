Pistocchi sottolinea polemica Mandzukic, bufera sul web

Il messaggio di addio su Instagram di Mario Mandzukic alla Juventus dopo aver firmato per il club qatariota dell’Al Duhail ha lasciato qualche strascico polemico. Il croato ha ringraziato il suo ex club ma non ha citato tutti, anzi. I suoi grazie – oltre ai compagni – sono andati soprattutto a chi non c’è più nella Juve e non a chi c’è ora.

SOLO DUE – Il bomber ha scritto: “Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino. E’ stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club”.

LA FRECCIATA – Inevitabile notare la frecciata a chi non è stato nominato e Maurizio Pistocchi non si è fatto scappare l’occasione per notare la polemica.

IL TWEET – Su twitter il giornalista di Mediaset scrive: “Nella lettera su Instagram con la quale Mandzukic saluta la Juve e i suoi tifosi il croato, che alla causa bianconera ha dato tanto, ringrazia Allegri e Marotta e trascura- volutamente ?-Agnelli e Paratici”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti e i tifosi bianconeri si dividono: “Possiamo dire che dopo un anno di gestione, Paratici non si sia dimostrato all’altezza? Io lo trovo gravemente insufficiente” oppure: “Il fatto che ringrazi Allegri non depone a suo favore”.

ERRORI – C’è chi scrive: “Paratici, Nedved e Agnelli. Io dico che Agnelli lasciando andare via Marotta abbia commesso uno dei più grandi errori della sua gestione”, un altro aggiunge: “Una cosa è certa, il nuovo corso Paratici ha portato una nuova guida tecnica, un nuovo progetto, siamo agli inizi. Dobbiamo ricordare che il primo anno di Marotta fu uno dei due settimi posti di fila nell’epoca pre Conte?”.

DENTE – Arrivano reazioni di ogni tipo: “Ha ringraziato le uniche due persone che non sono più alla Juve. È normale che, essendo stato messo da parte abbia il dente un po’ avvelenato. Non ci vedo niente di trascendentale….. Encomiabile per impegno e dedizione” o anche: “Se n’è andato senza polemiche, neanche contro Sarri che l’ha lasciato fuori rosa. Secondo me Sarri ha sbagliato a credere che non fosse utile alla sua causa, ma come tutti gli allenatori fondamentalisti anche lui probabilmente non è in grado di gestire tutti i campioni”.

PANCHINA – Infine c’è chi fa notare: “Si diceva fosse uno che non accettava la panchina e tendeva a far casino… forse più di altri poi per il resto se Allegri lo faceva giocare nominando Dybala un tuttocampista é capibile che voglia ringraziarlo più di altri… gli dava molto spazio, grazie Mario per tutto”.

SPORTEVAI | 26-12-2019 09:20