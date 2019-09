Pistocchi sull'obiettivo del Milan: "Lui sì che ha qualità”

Sono giornate frenetiche per i dirigenti del Milan, che stanno provando in tutti i modi a mettere a disposizione di Marco Giampaolo quel giocatore di qualità in grado di portare dinamismo e imprevedibilità all’attacco dei rossoneri. La sensazione, però, è che dopo il flop di Udine Boban e Maldini abbiano scelto di cambiare strategia, non focalizzando la loro attenzione esclusivamente su Angel Correa – l’accordo con l’Atletico Madrid pare ancora lontano – ma anche su altri obiettivi tecnicamente diversi.

TROPPA CONFUSIONE. Per Maurizio Pistocchi, però, i dirigenti rossoneri rischiano di fare troppa confusione. “Il Milan che cercava Angel Correa (trequartista) oggi è a Madrid per Mariano Diaz (prima punta). Sempre più stupito da Boban&Maldini”, scrive il giornalista in un tweet accompagnato da un emoticon che rappresenta una faccia dubbiosa. E a chi gli fa notare che Mariano Diaz potrebbe essere la risposta alle difficoltà offensive di Krysztof Piatek in questa prima parte di stagione, Pistocchi replica: “A rigor di logica, uno che al 1^ anno di Italia ha fatto 13 gol in 8 partite- allenatore Ballardini – non è un problema ma una soluzione”.

IL FUORICLASSE. Il giudizio di Pistocchi cambia, però, poco dopo, quando il giornalista fa riferimento ad un’altra indiscrezione che vuole il Milan interessato a Everton, talento del Gremio che s’è messo in luce con il Brasile in Copa America. Un attaccante giovane e con grandi potenzialità, che porterebbe però il Milan a quel cambio di modulo ipotizzato da Giampaolo nella conferenza post-Udinese: il brasiliano, infatti, è un attaccante da 4-3-3. “Tra le tante opzioni – commenta Pistocchi – il Milan sarebbe tornato anche su Everton, Gremio. Grande giocatore, esterno sinistro di piede destro di straordinaria qualità”. Per Pistocchi, insomma, il Milan dovrebbe mollare Correa e puntare tutto su Everton. “Everton fuoriclasse, Correa neanche gratis”, questa la sintesi del giornalista data ai suoi follower.

