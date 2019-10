Pistoia chiama tutti a raccolta per Trieste

Il presidente del Pistoia Basket 2000, Massimo Capecchi, si è soffermato sulla sfida con Trieste di domenica prossima (ore 18). "Ci sono stati dei miglioramenti, la strada è quella giusta ma manca ancora qualcosa – ha detto -: quella con Trieste sarà per noi una gara importante, spero che tutti ci seguano perché stiamo facendo il possibile con le risorse che abbiamo per mantenere la Serie A in un contesto assai difficile. Non si può sapere come andranno le cose, ma il nostro impegno è massimo in tutti i settori per garantire a Pistoia un futuro di basket di alto livello".

Capecchi ha parlato in una conferenza stampa in cui il club toscano ha reso noto di aver accettato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione presentate dall'ormai ex vice presidente Ivo Lucchesi: "Lo ringraziamo infinitamente per il sostegno, la fiducia e la fedeltà, consapevoli che non si tratta di un addio: cambieranno solo i panni con i quali sarà a nostro fianco" ha spiegato il numero 1 dei toscani.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 16:19