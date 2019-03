Pistoia e Ramagli si dicono addio

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata giovedì pomeriggio: si separano le strade di Pistoia e Ramagli.

"OriOra Pistoia Basket 2000 comunica che è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con Alessandro Ramagli, cui la società rivolge un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi alla guida della squadra, nonché un sincero augurio per il prosieguo della carriera. Domenica, nella trasferta di Brescia, la squadra sarà guidata da Fabio Bongi" si legge nella nota del club toscano.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 16:35