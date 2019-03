Pistoia e Ramagli vanno avanti insieme: la conferma è arrivata da Massimo Capecchi.

"Il coach non è in discussione – ha spiegato il presidente della società biancorossa – anche perché sarebbe ingiusto avere dei dubbi dopo la partita di domenica, preparata in solo due allenamenti al completo".

Gianluca Della Rosa e Matteo Martini hanno intanto rinnovato fino al 30 giugno del 2021 i rispettivi contratti con la società toscana.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 16:20