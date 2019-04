Pistoia fa lo scherzetto alla Virtus

Prosegue la bagarre in zona retrocessione, dove continua a stazionare Reggio Emilia, sconfitta in casa da Trento (80-84). Gli ospiti rimangono sempre avanti, grazie ai 25 di Marble ed i 20 di Hogue, ma non scappano mai veramente per merito dei 22 di Johnson Odom. Aquile che mantengono così i due punti di vantaggio su Sassari e Trieste (che giocherà martedì ad Avellino).

La Grissinbon rimane a quota 14, raggiunta da Torino ed insieme a Pesaro, che viene travolta a Cremona (97-64): partita senza storia che recitava già +15 a fine primo quarto, i lombardi conquistano un comodo successo grazie ai 20 a testa di Aldridge e Mathiang.

I marchigiani, come gli emiliani, vedono avvicinarsi Pistoia, che torna a vincere espugnando il Paladozza: la Virtus cade (67-78). A Bologna la OriOra parte forte nel primo quarto e riesce a gestire nel resto della gara, tenendo i ragazzi di Djordjevic al palo con i 26 di Krubally ed i 21 di Tony Mitchell, sufficienti a vincere i 13 a testa del trio Aradori-Chalmers-Kravic.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 07-04-2019 23:55