Pistola in faccia per Milik: rapinato dopo la partita

Dalla gioia alla paura in poche ore. L'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, mentre stava rientrando a casa dopo la vittoria in Champions League contro il Liverpool per 1-0 allo stadio San Paolo, è stato minacciato e rapinato da due persone in sella ad uno scooter.

Il fatto è accaduto in via Ripuaria a Varcaturo, nel comune di Giugliano a due passi dalla sua abitazione, intorno alle 2 di notte. Due malviventi a bordo di un motorino si sono avvicinati al calciatore che si trovava nella sua auto e gli hanno puntato una pistola al volto, minacciandolo.

I due delinquenti gli hanno quindi sottratto un Rolex modello Daytona, del valore di 7000 euro, e si sono quindi dileguati. Entrambi erano armati e indossavano dei caschi integrali. Sul fatto indaga la polizia, immediatamente avvisata dall'attaccante polacco.

Milik non è certo il primo giocatore del Napoli rapinato: la lista degli ultimi anni è molto lunga. In passato sono stati vittime di furti e rapine Behrami, Zuniga, Fernandez, Zalayeta e anche molte mogli e compagne dei calciatori, a cominciare da Yanina Screpante, fidanzata di Ezequiel Lavezzi e da Maria Soledad, consorte di Edinson Cavani.

Nel febbraio 2016 la vittima fu Lorenzo Insigne, rapinato a Napoli: gli portarono via portafogli e orologio con le stesse modalità della disavventura capitata a Milik.

Anche capitan Hamsik per due volte si è visto sfilare dal polso il suo orologio Rolex, mentre sua moglie Martina, sorella di Gargano, fu rapinata dell'auto, una Bmw X6, a Varcaturo, nella zona flegrea.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 10:45