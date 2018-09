Più Bernardeschi che Ronaldo, ma la Juventus vince sempre

Il sogno del Frosinone di confezionare un altro 23 settembre da consegnare alla storia, dopo lo storico 1-1 in casa della Juventus del 2015, è durato 80 minuti, poi anche in Ciociaria è passata la legge di Cristiano Ronaldo. È infatti servito il primo, storico gol in trasferta del portoghese in Serie A per sbloccare la prima trasferta bianconera al “Benito Stirpe”. Una deviazione da centro area, da centravanti vero, proprio sul filo del fuorigioco, ma per pochi centimetri è Salamon a tenere in gioco il numero 7 di Allegri, protagonista poi di un’esultanza rabbiosa per scaricare la tensione accumulata in settimana dopo l’espulsione di Valencia.

Il terzo sigillo juventino di CR7 è comunque una delle poche cose da salvare nella serata dei bianconeri, che infilano la quinta vittoria consecutiva tornando da soli in vetta alla classifica, ma al termine di 90’ con poche luci e le solite ombre mostrate nelle ultime stagioni, la scorsa in particolare, di fronte ad avversari chiusi a riccio come questo Frosinone.

La squadra di Longo, sostenuta fino alla fine dai propri tifosi in una serata comunque storica, ha infatti poco da rimproverarsi, se non il fatto di aver cercato poco o nulla di offendere una Juventus scesa in campo con un massiccio turnover, rivelatosi fin troppo spinto. Se infatti il successo è meritato per la superiorità schiacciante a livello di possesso palla e predominio territoriale, la qualità e soprattutto la velocità del palleggio dei bianconeri è stata scadente e insufficiente proprio perché di fronte a un avversario cui è bastato stringere le linee e moltiplicare l’attenzione per sfiorare il colpaccio, riuscito lo scorso anno in casa a Crotone e Spal.

Quest’anno, però, la Juventus ha Ronaldo, famelico di gol nell’occasione come il miglior Higuain e onnipresente nelle principali azioni da gol, anche se ancora troppo impreciso e soprattutto frenetico al momento di tirare, come successo un paio di volte nel convulso finale prima della rete decisiva. La notte dello “Stirpe” insomma lascia molti problemi insoluti ad Allegri, a partire dall’involuzione di Dybala, cui il tecnico livornese ha concesso ancora l’intera partita, senza però ricevere risultati confortanti.

L’argentino, schierato alle spalle di Ronaldo e di un Mandzukic che ha bisogno di riposo, non ha inciso e sembra ancora lontano dal raggiungere un’intesa accettabile con i compagni di reparto. Difficile trarre indicazioni definitive, considerando che la linea di centrocampo, con Bentancur, Emre Can e Pjanic, era del tutto inedita e priva di giocatori in grado di inserirsi, ma è proprio in serate così che ci sarebbe stato bisogno del genio di Ronaldo, apparso invece quasi normale contro il muro del Frosinone. Il gol lo ha firmato la stella, ovviamente imprescindibile, ma almeno quanto Cancelo e Bernardeschi, il cui ingresso è stato decisivo per aprire la difesa avversaria, gol del raddoppio in contropiede allo scadere a parte.



SPORTAL.IT | 23-09-2018 22:35