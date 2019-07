Pizzarotti apre a Balotelli. Ma non subito

Intervistato dal ritiro del Parma a Prato di Stelvio, il presidente del club crociato Pietro Pizzarotti ha utilizzato un’efficace metafora per spiegare la rinuncia della società a trattare l’acquisto di Mario Balotelli.

Come già rivelato a margine della presentazione delle nuove maglie, l’idea c’era stata, ma è durata ben poco: “Mi avrebbe intrigato, è un giocatore che stimo molto sul campo – le parole di Pizzarotti – Ma non c'erano le condizioni per farlo”.

Condizioni che potrebbero concretizzarsi magari tra un anno…: “Sarebbe stato un'ottima ciliegina sulla torta. Ma ancora manca la torta quindi non era l'anno giusto".

SPORTAL.IT | 10-07-2019 23:05