Pizzarotti nuovo presidente del Parma

Il Parma attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito del club ha annunciato il nome del nuovo presidente: Pietro Pizzarotti.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che questa mattina si è tenuta l’Assemblea dei Soci che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società nelle persone di Luca Carra, Giacomo Malmesi, Paolo Piva, Marco Tarantino e Pietro Pizzarotti, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Soddisfatto Marco Ferrari, portavoce di 'Nuovo Inizio': "Sono davvero grato a Pietro per aver accettato questo ruolo di responsabilità in un momento importante per il Parma Calcio. Conoscendo la sua riservatezza, so che non è stato facile per lui compiere questo passo e credo che tutti i soci di Nuovo Inizio debbano essergliene grati. In questo momento, Pietro è sicuramente il profilo più adatto tra noi soci a ricoprire la carica di Presidente del Parma, anche perché questo avviene dopo un percorso che lo ha visto progressivamente sempre più vicino alla squadra e alla dirigenza, entrando in profondità in ogni meccanismo aziendale. Personalmente, provo una grande emozione, data dal fatto che – dopo tanti anni – questa carica viene finalmente ricoperta da un parmigiano, esponente di una famiglia estremamente radicata nel territorio e che ama il Parma e la città di Parma. Un abbraccio forte e un enorme in bocca al lupo, amico mio!", sono le parole riportate da parmalive.com.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 11:55