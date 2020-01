Pjaca-Cagliari, è saltato tutto

Marko Pjaca non si trasferirà a Cagliari. Il club rossoblu ha virato su un altro giocatore che ha un ruolo simile al croato: Gaston Pereiro, in arrivo dal Psg. L'uruguaiano potrebbe essere a disposizione già per la partita contro il Parma, e nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito.

Secondo Tuttosport la mossa del Cagliari blocca definitivamente l'arrivo di Pjaca, che pure solo poche ore fa era stato vicinissimo all'approdo in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juve vuole che il giocatore trovi spazio per rilanciarsi e l'affare è quindi saltato.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 11:36