Pjaca-Cagliari, Paratici svela i dettagli

Ai microfoni di Rai Sport Fabio Paratici ha parlato della trattativa Pjaca-Cagliari: "Siamo molto vicini alla chiusura. Pjaca non era disponibile fino ad ottobre-novembre, quindi non è stato potuto trasferire nel mercato estivo. Si è preparato con noi, è a disposizione da due mesi, viene in panchina e si allena bene".

"Siamo felici di aver trovato una società importante come il Cagliari che possa dargli l'opportunità di giocare e rimettersi in mostra. Sarà un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari".

Chiosa su Cristiano Ronaldo: "Cristiano è Cristiano, il migliore al mondo. E' una presenza importante per compagni, gente e avversari credo. Cerchiamo di sfruttarlo al meglio".

SPORTAL.IT | 22-01-2020 21:01