Pjaca-Fiorentina: è tutto fatto

Marko Pjaca diventerà un giocatore della Fiorentina.

La società gigliata ha trovato l'accordo totale con la Juventus, disposta a girare in toscana l'attaccante croato sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni, con l'opzione per il riscatto fissata a quota 20. La società bianconera ha anche preteso e ottenuto un diritto di riacquisto del giocatore vicecampione del mondo per una cifra di 26 milioni di euro.

Sembra a questo punto completato il tridente offensivo titolare dei viola, che vedrà Giovanni Simeone come vertice centrale e Federico Chiesa a completare l'interessante terzetto d'attacco.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 21:25