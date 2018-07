Pjaca-Fiorentina, si inserisce anche il Genoa

C’è anche il Genoa su Marco Pjaca.

Come riportato da Sky Sport, i rossoblù si sarebbero inseriti nella corsa all’esterno offensivo croato. Un’altra pretendente, dunque, dopo Fiorentina, Borussia Dortmund, Galatasaray e Liverpool.

Il club viola resta comunque in pole per il giocatore, ma il direttore sportivo Pantaleo Corvino dovrà trovare presto un accordo con la Juventus per non lasciarsi sfuggire questo colpo di mercato.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-07-2018 16:20