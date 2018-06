Pjaca: "Juve? Penso solo alla Nazionale"

Marco Pjaca non si esprime sul suo futuro che prevede il suo ritorno alla Juve: "Per ora sono concentrato solo sulla nazionale, penso che al Mondiale possiamo arrivare lontano. Mi sento bene ed e' la cosa piu' importante. Spero di dare una mano alla squadra per fare bene in Russia".

Il croato dopo il lungo infortunio ha cercato di rilanciarsi allo Schalke in prestito, ma con poca fortuna (appena nove partite e due gol): "Quando sono andato li', non mi aspettavo o volevo una situazione del genere, volevo giocare di piu' ma ormai e' andata".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 17:45