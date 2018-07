Pjaca, la Juve gela la Fiorentina

Si complica la strada per il trasferimento di Marko Pjaca alla Fiorentina. Il direttore generale dei viola Pantaleo Corvino, che da tempo ha trovato l'accordo con il giocatore, ha proposto alla Juventus la formula del prestito con di riscatto a 20 milioni di euro. Ma il no di Marotta è stato secco, riporta la Gazzetta dello Sport: i bianconeri sono d'accordo sulla valutazione ma vogliono l'obbligo di riscatto, una condizione che Corvino non accetta. La Fiorentina prima di tutto vuole verificare l’integrità fisica di un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto più di un problema.

Corvino prepara così il piano B: le alternative sono De Paul dell'Udinese e Berardi del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 11:15