Pjaca: "Mai detto di essere come Neymar"

L'attaccante della Fiorentina Marko Pjaca puntualizza su Twitter alcune sue dichiarazioni uscite negli scorsi giorni, in cui si paragonava a Hazard e Neymar.

"Dopo un po' di giorni e dopo che molti media croati e italiani hanno ripreso l'intervista, vorrei puntualizzare che non ho mai detto "se non avessi avuto l'infortunio sarei allo stesso livello di Neymar o Hazard" o "diventerò il miglior giocatore del mondo nella mia posizione" o qualcosa di simile a questo".

"Chiunque mi conosce può garantire che in vita mia non potrà mai uscire nulla di simile dalla mia bocca. Rispetto tutti, compreso me stesso, ma cose del genere non le sentirete mai da me".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 21:30