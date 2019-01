Pjaca non vuole mollare la Fiorentina

Marko Pjaca non molla la Fiorentina. Questo è quantomeno ciò che ha affermato il suo agente Marco Naletilic, che in un'intervista a Calciomercato.it ha di fatto zittito le voci di mercato riguardanti l'attaccante croato vice campione del mondo.

"Marko è molto contento a Firenze – ha garantito il procuratore -. Percepisce la fiducia nei suoi confronti di Corvino e quella di mister Pioli, che reputa un grande uomo. La società e i compagni di squadra lo trattano molto bene, è tornato ad allenarsi e ora è in forma. La sua speranza è quella di esplodere nella seconda metà del campionato".

"Il ragazzo intende lottare per ottenere il posto in squadra, finché ci sarà la fiducia dell'allenatore non penserà ad altro che a fare bene con la maglia viola. Se questo dovesse cambiare vedremo, ma al momento non abbiamo ricevuto nessun segnale in tal senso", ha concluso Naletilic.

SPORTAL.IT | 08-01-2019 22:30