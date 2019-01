Marko Pjaca ha rifiutato il Genoa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la punta croata ha fatto sapere di non essere interessata a un trasferimento da Firenze a Genova per la seconda parte della stagione in corso.

Si giocherà quindi le sue carte nella Fiorentina, dove rischia di trovare poco spazio con l'arrivo di Luis Muriel. Pjaca ha ascoltato la proposta del Grifone ma non si è detto convinto e ha deciso di declinare.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 17:10