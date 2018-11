Pjaca si ferma: infortunio in Nazionale

Piove sul bagnato per Marko Pjaca. L’attaccante croato, stella del mercato estivo della Fiorentina che l’aveva prelevato in prestito dalla Juventus, ha finora fornito un rendimento deludente e adesso deve anche fermarsi a causa di un infortunio. La diagnosi è quella di lombalgia acuta, come informa il club viola attraverso un comunicato ufficiale: Pjaca dovrà quindi saltare la trasferta di Bologna.

L’ex Schalke 04 ha accusato il problema in Nazionale e non ha potuto allenarsi negli ultimi tre giorni, dopo il rientro dalla trasferta con la Croazia, retrocessa nella Lega B della Nations League.

Non è la prima volta che il giocatore si fa male in Nazionale: nel marzo 2017 Pjaca rimediò con la Croazia la rottura dei legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 15:10