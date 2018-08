Pjaca si presenta ai tifosi

Durante la conferenza di presentazione, il nuovo acquisto della Fiorentina ha confessato: "E' stata una trattativa molto lunga, ma fin dall'inizio ho sempre e soltanto voluto la Fiorentina. Non vedo l'ora di iniziare".

"Devo dare tutto in allenamento – ha continuato il croato – per poter fare una grande stagione insieme ai miei compagni. La forma arriverà con le partite: voglio giocare e aiutare la squadra a fare un gran campionato".

In chiusura, Pjaca ringrazia la Juventus: "In bianconero ho imparato tanto dal punto di vista tattico, è un aspetto molto importante in Serie A. Ringrazio anche Mandzukic, è sempre stato importante per me e mi ha aiutato molto. La Juve ha la possibilità di riscattarmi ma non voglio pensarci, sono un giocatore della Fiorentina".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 17:25