Pjaca, ultima chance a Cagliari

Marko Pjaca proverà a rilanciare la sua carriera a Cagliari. L'attaccante croato della Juventus sta per trasferirsi in Sardegna: la trattativa con bianconeri e rossoblu è in fase avanzata, e il giocatore potrebbe già mettersi agli ordini di Maran nei prossimi giorni.

Reduce da due gravi infortuni, Pjaca cerca l'ennesimo rilancio dopo i prestiti fallimentari allo Schalke 04 e alla Fiorentina: potrebbe essere l'ultima chance della sua carriera, almeno ad alto livello. Paratici crede in lui ed è pronto ad accordare un prestito di sei mesi.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 11:13