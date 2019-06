Pjanic avvisa l'Italia: "Loro fortissimi, ma noi solidi"

La Bosnia affronterà l'Italia a Torino martedì sera, nello stadio in cui per tutto l'anno gioca Miralem Pjanic. E il centrocampista della Juventus ha voluto mettere in guardia gli Azzurri in conferenza stampa.

"Ci aspetta una partita molto difficile, affronteremo i favoriti del girone. La speranza però è quella di vincere anche in questa partita – ha dichiarato -. Loro stanno giocando molto bene e sono una squadra completa, non sarà facile ma noi giocheremo al meglio. Ci saranno tanti tifosi a sostenerci, sono sicuro che sarà un'ottima partita".

Riguardo alle armi da sfoggiare contro l'Italia, Pjanic non ha dubbi: "Sono fortissimi in difesa e a centrocampo hanno gente come Jorginho e Verratti che sanno nascondere il pallone. Dal punto di vista tecnico è un altro livello, ma noi siamo solidi. Abbiamo le qualità per costruire le nostre occasioni da gol".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 21:51