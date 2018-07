Pjanic, Guardiola si tira fuori

Pep Guardiola ha parlato dagli Stati Uniti del mercato del suo Manchester City e in particolare ha negato ogni tipo di interesse per Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus.

"Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa – ha dichiarato il tecnico spagnolo – In questo momento abbiamo una rosa abbastanza buona, possiamo impiegare i giocatori in posizioni diverse. Vedremo negli ultimi giorni se decidere di comprare un giocatore o aspettare".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 25-07-2018 15:55