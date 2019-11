Pjanic ko: "Spero di essermi fermato in tempo"

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, uscito per infortunio muscolare durante la partita Bosnia-Italia, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: "Spero nulla di grave, ho questo piccolo problema che mi porto da un po'. Non credo sia nulla di grave, vediamo nei prossimi giorni. Spero di essermi fermato in tempo", ha detto alla Rai.

Sul ko della sua Nazionale: "Abbiamo affrontato una bella Italia, ma potevamo rimanere in partita dopo due o tre azioni che abbiamo avuto, poi è stato difficile perché la squadra ha saputo gestire bene la partita".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 23:08