Pjanic: "Non si può sempre andare al top"

Miralem Pjanic ai microfoni di Sky ha parlato del match vinto sabato dalla Juventus contro il Cagliari: "Le partite in una stagione sono una sessantina. Allegri lo ripete sempre, bisogna saper gestire le partite. Dobbiamo chiudere più velocemente i match per poi gestirli, senza rimettere in partita l'avversario, perché sappiamo che in una stagione ci sono una sessantina di partite e non si può sempre andare a 200 all'ora".

"La squadra sta ottenendo risultati importantissimi, ma qualcosa in più si può fare".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 16:40