Pjanic: novità in arrivo

Massimiliano Allegri lo reputa incedibile. Gli ha dato le chiavi del centrocampo e non intende togliergliele proprio adesso. La Juventus, invece, ha fissato il prezzo per il cartellino di Miralem Pjanic.

Ma i 100 milioni di euro richiesti hanno spaventato le pretendenti, come il Barcellona per esempio. Ma anche come il Manchester City, che pure aveva fatto un tentativo con Jorginho. Che però lasciato il Napoli si è riunito al vecchio maestro, quel Maurizio Sarri che ha fatto il grande salto, lasciando gli azzurri per mettersi al timone dei blu del Chelsea.

Il bosniaco può approfittare della situazione venutasi a creare e chiedere ai bianconeri di mettersi al tavolo delle trattative e discutere del prossimo contratto: obiettivo dell'ex Roma e del suo entourage portare la scadenza al giugno del 2022 e ottenere un sensibile aumento, passando dai 5 milioni di euro attuali ai 7.

Tentativo che potrebbe andare a buon fine, magari con una via di mezzo, non tanto sulla durata dell’accordo ma sull’ingaggio: la Juventus pare probabile che proporrà una cifra intorno ai 6 milioni a stagione.

"Sono in un buon gruppo e ho un buon rapporto col mio allenatore. Le cifre che girano intorno al mio nome? Vuol dire che sto facendo bene, ma dovete chiedere alle società: io gioco a calcio per migliorarmi. Qui in ritiro stiamo lavorando tanto, c'è ancora tanto da migliorare. Non c'è ancora brillantezza, ma in generale iniziare con una vittoria fa bene anche per i nuovi. Qui alla Juventus poi è sempre così: bisogna giocare sempre per vincere" ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista.

I bianconeri, che da sette anni di fila vincono lo scudetto, cominceranno il loro campionato al ‘Bentegodi’ con il Chievo Verona. Sarà la prima di Cristiano Ronaldo in serie A. In campo, con lui, anche Miralem Pjanic. A meno che davvero non arrivi una proposta da 100 milioni di euro…

SPORTAL.IT | 27-07-2018 11:55