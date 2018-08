Pjanic, questa Juve vuole vincere tutto

(ANSA) – TORINO, 28 AGO – “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi, la Juventus vuole vincere tutto”. Così Miralem Pjanic a Juventus Tv: “Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, società, tifosi e squadra, possiamo raggiungerli”.

Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo si è aggiunto un altro ottimo tiratore di punizioni a Dybala e allo stesso Pjanic. Tra l’altro ogni giovedì i tre si sfidano in gara alla fine dell’allenamento: “Cristiano le calcia davvero bene – concorda il centrocampista bosniaco -. Siamo molto felici di averlo con noi, ha dimostrato di essere il migliore al mondo e possiamo solo trarre benefici da lui; spero si trovi bene, ma parlando con lui ci ha fatto capire di essere molto felice qui Quando si inizia – ha aggiunto Pjanic – non è mai semplice, ci sono i nuovi giocatori appena arrivati e la preparazione è sempre molto dura, perciò sono contento di queste due vittorie. Non siamo ancora al massimo della brillantezza, ma quando la squadra entrerà in forma ci divertiremo ancora di più in campo”.

