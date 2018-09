Pjanic: "Sono felice di essere rimasto"

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in un'intervista a "Pressing" ha parlato degli obiettivi di questa stagione: "La Champions come obiettivo primario? Il mister ha detto chiaramente che alla Juve giochiamo sempre per provare a vincere tutte le competizioni. Poi a volte si riesce con un po’ di fortuna e altre volte no. Ma negli ultimi quattro anni per due volte siamo andati in finale e non è poco. Ci è mancato qualcosa per vincerla ma sarà uno degli obiettivi anche per questa stagione: siamo forti e soprattutto crediamo in questo sogno. Però andiamo piano, pensiamo a vincere la prossima sfida in campionato e poi penseremo alla Champions. Siamo sulla buona strada, speriamo di continuare così.

"Rimasto a Torino per puntare alla Champions? Sono contento di essere rimasto, sono in una grande società e il mio obiettivo è quello di continuare a crescere e di aiutare a vincere il club. Sono felice di dove sono e va bene così. Alla Juventus fino a fine carriera? Vediamo, ho ancora tanti anni da giocare".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 10:00