Pjanic: "Un'emozione tornare a Torino"

Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic torna a Torino per la prima volta da avversario della Juve dopo il trasferimento in blaugrana: “Sono molto emozionato, perché qui ho trascorso 4 anni bellissimi. Sono felice di ritrovare persone con cui ho lavorato per tanto tempo. Domani sarà una partita difficile, conosco molto bene la loro mentalità e dovremo essere pronti”.

Sul confronto tra Messi e Ronaldo: “Leo è tra i migliori giocatori di tutti i tempi ed è un privilegio giocare al suo fianco. Aver giocato insieme a lui e Cristiano è stata una grande opportunità, sono due fenomeni assoluti e ai miei nipotini dirò di aver giocato con i due più forti di sempre”.

Le difficoltà in Catalogna: “Chiaramente voglio giocare e spero che sia così in futuro. Al momento però mi sto adattando, anche perché mi sono unito al gruppo più tardi a causa del coronavirus. Credo di poter dare molto, ma l’unica cosa che mi interessa davvero è che la squadra vada bene nella Liga e in Champions. Con le qualità che abbiamo possiamo fare grandi cose”.

