Platini: "Accusato da buffoni"

L'ex presidente della Uefa Michel Platini in una intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della sua squalifica: "Sto bene, sto riscoprendo la vita di una persona normale. Adesso che il pm ha riconosciuto che non ho fatto niente, non sono un corrotto, non ho rubato, non sono quello che dicevano quei buffoni della commissione etica, mi sento un altro. E andrò al contrattacco".

"La gente ha capito che era tutto falso, tutto già scritto. Tutte quelle idiozie della Fifa su di me. Ma è stato come prendere una sberla, e poi un’altra, e poi un’altra ancora. Duro".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 12:00