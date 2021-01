Platini: "Finisce 1 a 0 per la Juve"

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Michel Platini ha parlato di Inter – Juventus sbilanciandosi sul risultato.

“Finisce 0-1 con gol di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è fenomenale, fantastico, fisico bestiale e atteggiamento professionale. Può giocare con Dybala e Morata: gli attaccanti possono anche essere sei, l’importante è che partecipino al gioco”.

Occhio, poi, specifica, al Milan: “Questa Serie A è combattuta ma occhio al Milan per lo scudetto: fa sempre risultati e non si fermerà. Anche se a me piace il dominio Juve perché la amo…”.

OMNISPORT | 16-01-2021 10:59