Platini: "Il Var? Ma quale progresso"

L'ex presidente dell'Uefa Michel Platini in un'intervista all'Equipe conferma il suo scetticismo sulla Var: "E' un bricolage che non ha portato una maggiore giustizia nel mondo del calcio. Prendiamo ad esempio la finale della Coppa del mondo: c'era il Var, eppure, sul primo goal della Francia scaturito da un calcio di punizione, a mio avviso non c'era il fallo iniziale del croato".

"E sul secondo gol dei transalpini (rigore di Griezmann), è stata la regia Var a chiamare l'arbitro che è diventato una sorta di burattino. Lì c'era o non c'era la mano del croato? Tutta la Croazia ha gridato all'involontarietà del fallo e tutta la Francia ha chiamato il rigore: dove è il progresso, dove è la giustizia? Rimane l'interpretazione".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 13:10