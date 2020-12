Play off in serie A? Fattibili ma soltanto a certe condizioni

Erano un’ipotesi che prese piede prima della fine dello scorso campionato. Come tutti ormai sappiamo l’emergenza Covid porta anche a stravolgere piani e programmi e quindi ecco che oggi si è tornati a parlare dell’eventualità dei play off in serie A.

Intervenuto a Radio Sportiva, l’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo risponde così in merito alla possibilità di chiudere il massimo cmapionato itlaiano con i play off: “Se ne è parlato tanto, sarà l’assemblea a esprimersi in caso di proposte, ma per mantenere gli investimenti dobbiamo fornire un contenuto che dura un certo numero di mesi con un certo numero di partite. I play off sono la formula con cui si concludono le grandi competizioni brevi, mentre sui campionati non sono così diffusi. Nulla vieta che trovando un equilibrio nei calendari, perché i ragazzi non sono dei robot, si possa affrontare la discussione, ma dire play off non può voler dire ridurre il numero delle partite, perché significherebbe intrattenere per meno prime serate i nostri abbonati, e con meno partite è difficile avere più soldi”.

OMNISPORT | 03-12-2020 14:30