Play off Mondiali, Dzeko porta la Bosnia in finale contro l'Italia: Galles eliminato ai rigori, tutti i risultati

Decisivo il pareggio dell'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, poi i calci di rigore hanno estromesso i gallesi.Le altre finali saranno Danimarca-Rep.Ceca, Svezia-Polonia e Turchia-Kosovo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sono serviti i calci di rigore per conoscere la sfidante dell’Italia nella finalissima di martedì. Sarà dunque la Bosnia a contendere gli azzurri il visto per i Mondiali 2026: la partita si giocherà martedì sera a Zenica. Nei tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1, rete di James al 51′ con un tiro da 30 metri, pareggio di testa di Dzeko all’85’. Decisivi gli errori dal dischetto di Johnson e Williams.

Isaksen e Zielinski protagonisti

Stessa sorte è toccata a Repubblica Ceca e Irlanda, che avevano concluso sul 2-2 tempi regolamentari e poi supplementari. Schick e Krejci hanno pareggiato i gol di Parrott e l’autorete di Kovar, prima dell’esito finale dal dischetto che ha arriso alla selezione di Koubek. Svezia, Danimarca, Polonia e Kosovo faranno compagnia all’Italia nelle finali dei Playoff dei Mondiali. La Danimarca si è imposta nettamente sulla Macedonia del Nord per 4-0 con una doppietta del laziale Isaksen. I danesi se la vedranno contro la Repubblica Ceca. Ha vinto invece in rimonta la Polonia per 2-1 sull’Albania, grazie a Lewandowski e Zielinski, mentre il Kosovo si è imposto 4-3 in casa della Slovacchia di Calzona, ex tecnico del Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tripletta di Gyokeres, Calhanoglu ko

Successo per 3-1 della Svezia sull’Ucraina con tripletta di Gyokeres. Gli accoppiamenti in finale vedranno Svezia e Polonia, Kosovo con la Turchia di Montella che nel pomeriggio ha superato 1-0 la Romania. Da segnalare l’infortunio occorso a Calhanoglu nel finale, problema al polpaccio sinistro da valutare per il centrocampista dell’Inter. Tutti i 90′ in campo per Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus.

Tutti i risultati

Percorso A

Italia – Irlanda del Nord 2-0

56′ Tonali, 80′ Kean

Galles – Bosnia Erzegovina 1-1 (3-5 d.c.r)

51′ James (G), 87′ Dzeko (B)

Percorso B

Ucraina – Svezia 1-3

6′, 51′ e rig. Gyokeres (S), 90′ + 1 Ponomarenko (U)

Polonia – Albania 2-1

42′ Hoxha (A), 63′ Lewandowski (P), 73′ Zielinski (P)

Percorso C

Turchia – Romania 1-0

53′ Kadioglu

Slovacchia – Kosovo 3-4

6′ Valjent (S), 21′ Hozda (K), 45′ Haraslin (S), 47′ Asllani (K), 60′ Muslija (K), 72′ Hajrizi (K), 90′ + 4 Strelec (S)

Percorso D

Danimarca – Macedonia del Nord 4-0

49′ Damsgaard, 58′ e 59′ Isaksen, 76′ Norgaard

Repubblica Ceca – Irlanda 2-2 (6-5 d.c.r.)

19′ Parrott (I), 23′ aut. Kovar (I), 27′ rig. Schick (R), 86′ Krejci (R)