Play off Mondiali, Dzeko porta la Bosnia in finale contro l'Italia: Galles eliminato ai rigori, tutti i risultati

Sono serviti i calci di rigore per conoscere la sfidante dell’Italia nella finalissima di martedì. Sarà dunque la Bosnia a contendere gli azzurri il visto per i Mondiali 2026: la partita si giocherà martedì sera a Zenica. Nei tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1, rete di James al 51′ con un tiro da 30 metri, pareggio di testa di Dzeko all’85’. Decisivi gli errori dal dischetto di Johnson e Williams.
Isaksen e Zielinski protagonisti
Stessa sorte è toccata a Repubblica Ceca e Irlanda, che avevano concluso sul 2-2 tempi regolamentari e poi supplementari. Schick e Krejci hanno pareggiato i gol di Parrott e l’autorete di Kovar, prima dell’esito finale dal dischetto che ha arriso alla selezione di Koubek. Svezia, Danimarca, Polonia e Kosovo faranno compagnia all’Italia nelle finali dei Playoff dei Mondiali. La Danimarca si è imposta nettamente sulla Macedonia del Nord per 4-0 con una doppietta del laziale Isaksen. I danesi se la vedranno contro la Repubblica Ceca. Ha vinto invece in rimonta la Polonia per 2-1 sull’Albania, grazie a Lewandowski e Zielinski, mentre il Kosovo si è imposto 4-3 in casa della Slovacchia di Calzona, ex tecnico del Napoli.
Tripletta di Gyokeres, Calhanoglu ko
Successo per 3-1 della Svezia sull’Ucraina con tripletta di Gyokeres. Gli accoppiamenti in finale vedranno Svezia e Polonia, Kosovo con la Turchia di Montella che nel pomeriggio ha superato 1-0 la Romania. Da segnalare l’infortunio occorso a Calhanoglu nel finale, problema al polpaccio sinistro da valutare per il centrocampista dell’Inter. Tutti i 90′ in campo per Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus.
Tutti i risultati
Percorso A
Italia – Irlanda del Nord 2-0
56′ Tonali, 80′ Kean
Galles – Bosnia Erzegovina 1-1 (3-5 d.c.r)
51′ James (G), 87′ Dzeko (B)
Percorso B
Ucraina – Svezia 1-3
6′, 51′ e rig. Gyokeres (S), 90′ + 1 Ponomarenko (U)
Polonia – Albania 2-1
42′ Hoxha (A), 63′ Lewandowski (P), 73′ Zielinski (P)
Percorso C
Turchia – Romania 1-0
53′ Kadioglu
Slovacchia – Kosovo 3-4
6′ Valjent (S), 21′ Hozda (K), 45′ Haraslin (S), 47′ Asllani (K), 60′ Muslija (K), 72′ Hajrizi (K), 90′ + 4 Strelec (S)
Percorso D
Danimarca – Macedonia del Nord 4-0
49′ Damsgaard, 58′ e 59′ Isaksen, 76′ Norgaard
Repubblica Ceca – Irlanda 2-2 (6-5 d.c.r.)
19′ Parrott (I), 23′ aut. Kovar (I), 27′ rig. Schick (R), 86′ Krejci (R)