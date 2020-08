Player Association, Djokovic chiarisce

“Non è un sindacato. Non stiamo organizzando boicottaggi. Non stiamo formando circuiti paralleli”. Lo ha assicurato Novak Djokovic, che è tornato sull’argomento della Player Association in conferenza stampa dopo la vittoria in finale su Milos Raonic nel Masters 1000 spostato da Cincinnati a New York.

Djokovic ha parlato così dell’associazione giocatori separata, la PTPA, di cui il New York Times lo considera promotore insieme a Vasek Pospisil. Emergono intanto i dettagli di una lettera che avrebbe inviato ai giocatori per spiegare i motivi alla base del suo progetto. “Non cerchiamo il conflitto, ma c’è bisogno di una più forte rappresentanza dei giocatori. Siamo uno dei pochi grandi sport globali che non hanno un’organizzazione, un’associazione di soli giocatori” ha spiegato -“Rispetto Federer e Nadal che non la pensano come me, ma è come avere un bambino: o e’ sempre il momento giusto, o non lo e’ mai” ha aggiunto.

OMNISPORT | 30-08-2020 13:27