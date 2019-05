Playoff, ecco cosa può succedere domenica

Saranno cinque le partite con dirette implicazioni per la griglia playoff nella notte dei verdetti di Serie A (tutta in diretta “minuto per minuto” su Eurosport 2, con le partite singole visibili su Eurosport Player e Brindisi-Trento trasmessa anche da Raisport), cinque partite che determineranno le ultime tre qualificate alla postseason e la griglia del tabellone che prenderà il via il prossimo sabato 18 maggio. Cinque partite dove, in tanti casi, l’orecchio sarà anche rivolto a una radiolina amica, per ascoltare voci dagli altri campi e capire il proprio destino.

Brindisi – Trento

Uno dei due crocevia fondamentali della giornata, all’andata risolto dalla tripla di Moraschini che spedì i pugliesi alle Final Eight di Coppa Italia, poi segnate dalla storica finale contro Cremona. La squadra di Vitucci è certa del 4° posto in caso di successo (o di ko di Sassari), quella di Buscaglia deve assolutamente vincere (e sperare in almeno un ko delle altre tre a quota 32), visto che l’unico scenario di qualificazione con sconfitta è improbabile (vittoria Cantù e sconfitte Varese, Trieste e Avellino).

Pistoia – Avellino

Toscani già salvi per il naufragio di Torino, irpini condannati a vincere e aspettare i risultati dagli altri campi. Da tenere conto che Avellino è pesantemente indietro con Trieste (0-2 e un penalizzante -47) ma avanti con Varese (2-0), Cantù e Trento.

Bologna – Varese

Col morale a 1000 per la vittoria in Champions, la Virtus proverà a chiudere il campionato col sorriso regalando un’ultima gioia ai tifosi del Paladozza. Per Varese un match fondamentale, col destino in mano: i playoff sono sicuri in caso di vittoria, ma sono tante le probabilità in caso di ko.

Sassari – Cantù

La partita attorno a cui ruota quasi tutto. Col successo Sassari è (almeno) 5°, a seconda del passivo nella sconfitta può scivolare anche al 6° (o addirittura 7° posto). Le condizioni dei sardi paiono non essere delle migliori, ma si diceva lo stesso prima di Trieste e all’Allianz Dome si è toccata quota 15 partite di imbattibilità tra tutte le competizioni. Dal lato suo, Cantù sogna l’impresa: playoff certi in caso di vittoria, Brienza & co vogliono fermare la marcia della Dinamo e provare a allungare questa pazza, incredibile stagione.

Milano – Trieste

Partita che serve solo agli ospiti, che arriveranno al Forum in gran numero (annunciati 500 tifosi ospiti). Anche per Trieste la postseason è sicura in caso di vittoria, ma l’Alma è quella con più probabilità statistiche di tutti, e punta alla partita della vita, per coronare una rincorsa storica, in quello che potrebbe anche essere un antipasto di primo turno.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 17:45