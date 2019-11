Playoff Euro 2020, gli accoppiamenti

Si è svolto presso la sede dell’Uefa a Nyon il sorteggio degli spareggi per i playoff dai quali usciranno i nomi delle ultime quattro Nazionali qualificate per Euro 2020.

Nel Percorso A si affronteranno in semifinale Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria, le vincenti si sfideranno in finale, che verrà giocata in gara secca in casa di Bulgaria e Romania. Se a spuntarla sarà una tra Islanda, Bulgaria e Ungheria, la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo C di Euro 2020, mentre se a vincere sarà la Romania la vincitrice del Percorso D sarà inserita nel Gruppo F.

Nel Percorso B semifinali Bosnia-Irlanda del Nord e Slovacchia-Repubblica d’Irlanda (finale in Bosnia o Nord Irlanda). La vincitrice del Percorso B sarà inserita nel Gruppo E di Euro 2020.

Nel percorso C Scozia-Israele e Norvegia-Serbia (finale in Norvegia o Serbia). La vincitrice sarà inserita nel Gruppo D a Euro 2020

Infine il Percorso D con Georgia-Bielorussia e Macedonia del Nord-Kosovo. Finale in Georgia o Bielorussia.

Semifinali il 26 marzo, finali il 31. Il 30 novembre si svolgerà invece il sorteggio della fase a gironi con i quattro posti vuoti nella quarta fascia.



SPORTAL.IT | 22-11-2019 15:50