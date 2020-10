Playoff Euro 2020: Milinkovic elimina Haaland, fuori la Bosnia

Dopo lo stop causa Covid-19 si sono finalmente giocate le semifinali dei playoff di Euro 2020 che hanno decretato quali squadre si affronteranno nelle quattro finali che il prossimo 12 novembre metteranno in palio gli ultimi pass per la fase finale della massima competizione continentale, in programma nell’estate 2021.

A sfidarsi nella finale della Lega A saranno Ungheria ed Islanda: la compagine magiara si è imposta sul campo della Bulgaria con un netto 3-1 che porta le firme di Orban, Kalmar e Nikolics, mentre gli islandesi a Reykjavik hanno superato 2-1 la Romania grazie ad una doppietta di Sigurdsson.

Sarà una finale sorprendente quella di Lega B. L’Irlanda del Nord è riuscita infatti a superare a Sarajevo la Bosnia di Pjanic e Dzeko ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei 120’. Il prossimo 12 novembre sfiderà la Slovacchia che ha superato lo scoglio Irlanda sempre ai rigori.

Non prenderà invece certamente parte ai Campionati Europei uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale come Erling Haaland. La sua Norvegia è stata infatti battuta da una Serbia trascinata da Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio, che è inizialmente partito dalla panchina, prima ha aperto le marcature all’82’, poi nei tempi supplementari, con uno straordinario pallonetto da posizione defilata in area di rigore, ha trovato il goal del definitivo 2-1 esterno. La Nazionale serba nella finale di Lega C affronterà la Scozia che ha battuto Israele ai calci di rigore (0-0 dopo 120’).

La finale di Lega D vedrà infine protagoniste Georgia e Macedonia del Nord, che hanno superato rispettivamente Bielorussia (1-0) e Kosovo (2-1). Per entrambe le squadre, una vittoria nello scontro diretto vorrà dire prima partecipazione ad un Europeo.

SEMIFINALI PLAYOFF EURO 2020

GEORGIA-BIELORUSSIA 1-0 [7′ rig. Okriashvili]

BOSNIA HERZEGOVINA-IRLANDA DEL NORD [giovedì ore 20.45]

BULGARIA-UNGHERIA 1-3 [17’ Orban (U), 47’ Kalmar (U), 75’ Nikolics (U), 89’ Yomov (B)]

ISLANDA-ROMANIA 2-1 [16’ Sigurdsson (I), 35’ Sigurdsson (I), 62’ rig. Maxim (R)]

MACEDONIA DEL NORD-KOSOVO 2-1 [16’ aut. Kololli (M), 29’ Hadergjonaj (K), 33’ Velkovski (M)]

NORVEGIA-SERBIA 1-2 [82’ Milinkovic-Savic (S), 88’ Normann (N), 103’ Milinkovic-Savic (S)]

SCOZIA-ISRAELE 5-3 d.c.r. (0-0)

SLOVACCHIA-IRLANDA 4-2 d.c.r. (0-0)



OMNISPORT | 08-10-2020 23:53