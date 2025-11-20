Playoff Mondiali: per i tifosi Italia fortunata al sorteggio, ma su Gattuso la pressione social è già altissima   

I giudizi sugli accoppiamenti negli spareggi sono positivi, ma al tempo stesso per molti utenti gli azzurri non avranno scuse in caso di mancata qualificazione

Irlanda del Nord in semifinale, la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina da affrontare in trasferta nell’eventuale finale: l’esito del sorteggio dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 è giudicato come fortunato dai tifosi dell’Italia, che però sui social mettono già pressione al c.t. Rino Gattuso.

Playoff Mondiali, gli avversari dell’Italia

L’Italia non può avere paura di Irlanda del Nord, Galles o Bosnia Erzegovina se vuole andare ai Mondiali 2026: questo il giudizio pressoché unanime dei tifosi della Nazionale sui social dopo il sorteggio dei playoff delle qualificazioni tenute oggi dalla Fifa a Zurigo. Rispetto al primo avversario degli azzurri, l’Irlanda del Nord, l’Italia di Rino Gattuso viene giudicata nettamente favorita, mentre in vista della finale l’ostacolo principale, più che il valore del Galles e della Bosnia Erzegovina, viene identificato nel fattore campo.

Nazionale fortunata al sorteggio per i tifosi

“Ci è andata benissimo la semifinale che devi sì giocare al massimo ma dove non dovresti avere problemi”, commenta Max su X. “Onestamente, meglio di così non poteva andare – aggiunge Ciro – Abbiamo preso la 4ª più scarsa e la 2ª più scarsa. Con tutto che siamo in difficoltà, dovremo impegnarci moltissimo per non andare al Mondiale”.

“Si studia, si fanno i compiti e con la squadra a disposizione (che è molto forte) si passa. Fine. Basta con il vittimismo di provincia”, commenta Marco. “abbiamo beccato la migliore combinazione possibile per i playoff: quanto sarebbe da Italia non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva”, avverte Valentina. “Voglio essere ottimista: per me questa volta al mondiale ci andiamo”, scrive Andrea.

La pressione social su Gattuso

Al tempo stesso, però, con la fiducia nelle possibilità di qualificazione dell’Italia cresce anche la pressione social su Gattuso e gli azzurri: per molti tifosi la Nazionale non può temere gli avversari venuti fuori dal sorteggio. “Non c’è storia. Non si può non andare al Mondiale”, scrive Christian su X. “Se l’Italia non passa questi playoff non c’è da parlare di formule, vantaggi, sudamericane o altro ma solo stare zitti per decenza”, aggiunge Giulio citando le recenti polemiche sollevate da Gattuso. “Se non vinciamo questi playoff meritiamo di non andarci mai più ai Mondiali”, il commento di Alfika. “Pare che questo sorteggio playoff per l’Italia non sia andato così male, quindi Gattuso non facesse errori: sarebbe vergognoso non qualificarsi al Mondiale per la terza volta consecutiva. E contro questi avversari”.