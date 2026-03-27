Playoff Mondiali, Bosnia-Italia: stavolta gli Azzurri ce la faranno? Il Sondaggio

All'Italia manca solo l'ultimo passo per andare ai Mondiali, ma l'avversario è piuttosto insidioso. Ce la farà a battere la Bosnia?

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Dunque sarà Bosnia-Italia la finale per i playoff di Qualificazione ai Mondiali 2026. Martedì 31 marzo alle ore 20.45 finalmente sapremo se l’Italia, dopo un digiuno di 12 anni, tornerà alle fasi finali di un Campionato Mondiale di Calcio. Gli Azzurri sono riusciti a piegare, tra eccessivi timori, la modestissima Irlanda del Nord e si sono garantiti la finale. Siccome da tanti anni in qua la buona sorte ha girato le spalle agli Azzurri, lo spareggio si gioca in campo avverso a Zenica nel cuore dei Balcani. I bosniaci, premessa doverosa, sono attualmente alla posizione numero 71 del ranking Fifa. Quindi sulla carta è una squadra di pari valore rispetto all’Irlanda del Nord che ieri sera ha seriamente fatto fatica a superare la metà campo. C’è da dire che però in rosa non ha calciatori semisconosciuti e provenienti dalla Serie B inglese, ma un bel po’ di nomi noti come Dzeko, Muharemovic e Kolasinac che hanno giocato o stanno giocando in Italia. Avrà soprattutto il fattore campo dalla sua. Anche in questo caso ci sarà da temere, oltre alla qualità dell’avversario che non va mai sottovalutata, la spinta del pubblico e, ciò che è peggio, la fragilità emotiva dei nostri che anche contro l’Irlanda del Nord nel primo tempo erano come sassificati dalla paura di non farcela. Se Gattuso riesce a trasmettere almeno un decimo del suo temperamento e della sua personalità agli undici che andranno in campo, la Nazionale avrà ottime possibilità di farcela. Ma se di fronte alle prime provocazioni di pubblico e avversari o se si fanno prendere dall’ansia di non farcela, allora sarà veramente dura. Tu cosa ne pensi? Ce la faremo a superare la Bosnia e andare ai Mondiali stavolta?

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