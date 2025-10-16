Playoff Italia, Gravina nega modifiche alla serie A ma apre a uno stage a febbraio: il Milan trema 

Il presidente della Federcalcio smentisce cambi al calendario ma ipotizza un raduno tra il 9 e il 10 febbraio, ovvero proprio dopo la trasferta australiana dei rossoneri

La serie A non modificherà il proprio calendario per aiutare l’Italia a preparare i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026: a chiarirlo è il presidente della Figc Gabriele Gravina, che però lancia l’idea di uno stage a febbraio. Una proposta che, però, potrebbe penalizzare il Milan.

Playoff Italia, nessuna modifica alla serie A

Nessuno slittamento o modifica del calendario di serie A verrà apportata per favorire l’avvicinamento dell’Italia ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il presidente della Figc Gabriele Gravina smentisce l’ipotesi di rinviare la 30a giornata di campionato (in programma il 22 marzo), ovvero l’ultima prima della semifinale (26 marzo) e della finale (31 marzo) degli spareggi da cui usciranno le ultime qualificate al torneo in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico.

“È un’ipotesi fantasiosa, basta vedere le finestre di impegno per campionato, competizioni internazionali e Coppa Italia, parliamo di una soluzione particolarmente remota”, ha dichiarato il numero uno della Federcalcio al termine del Consiglio federale di oggi.

La proposta dello stage di Gravina

Gravina ha però anche chiarito che Figc e Lega Calcio stanno cercando una soluzione per permettere a Rino Gattuso di ritrovare gli azzurri qualche settimana prima dei playoff: ad oggi, dopo l’ultima gara del girone fissata il 26 novembre, la Nazionale si ritroverebbe direttamente a marzo.

“Sul tavolo c’è l’ipotesi di uno stage a Coverciano il 9-10 febbraio per dimezzare il tempi di distacco dal 26 novembre al 26 marzo, data ipotetica dei playoff. Sennò Gattuso rischierebbe di non vedere i ragazzi per molto tempo”.

Straordinari per gli azzurri del Milan

L’idea lanciata da Gravina, però, rischia di penalizzare il Milan. Lo stage ipotizzato dal presidente Figc cadrebbe infatti subito dopo la 24a giornata di serie A, un turno molto particolare per i rossoneri: tra il 7 e l’8 febbraio, infatti, i rossoneri di Allegri saranno impegnati contro il Como nell’ormai famigerata trasferta intercontinentale in Australia.

I nazionali del Milan – Gabbia e potenzialmente Ricci – potrebbero essere dunque chiamati a fare gli straordinari: volare a Perth per la gara col Como, viaggiare per altri 14mila km per rientrare in Italia e poi unirsi al gruppo azzurro per due giorni di allenamento con Gattuso. Al momento non si registrano reazioni rossonere alla proposta di Gravina, ma considerati i tanti infortuni dell’ultima sosta per le nazionali è facile immaginare che l’idea dello stage non verrà accolta con grande entusiasmo in casa Milan.