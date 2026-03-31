Playoff Mondiali, Turchia, Svezia e Repubblica Ceca qualificate: Montella si salva, il messaggio della Juventus per Yildiz

Si completa il roster delle squadre che parteciperanno alla prossima edizione dei Campionati del Mondo in programma in estate tra Usa, Canada e Messico. Le ultime caselle sono state occupate da Turchia, Svezia e Repubblica Ceca, che hanno eliminato rispettivamente Kosovo, Polonia e Danimarca.
- Turchia qualificata, Montella esulta
- Il messaggio della Juventus
- Svezia e Repubblica Ceca avanti, fuori Polonia e Danimarca
- Tutti i risultati
Turchia qualificata, Montella esulta
Sono bastati i novanta regolamentari a Turchia e Svezia per conquistare i pass per i Mondiali. La selezione di Montella ha vinto in casa del Kosovo 1-0 con gol di Akturkoglu al 53′. Calhanoglu ha giocato 83′ senza problemi, consentendo dunque un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter dopo il problema accusato nella partita precedente. Sostituiti all’89’ invece Yildiz e Celik.
Il messaggio della Juventus
La Nazionale del Bosforo ha centrato la qualificazione per la fase finale di un Mondiale per la terza volta nella sua storia, dopo quelle del 1954 e del 2002. Un sospiro di sollievo per il tecnico italiano, di recente al centro di molte polemiche in Turchia. “Congratulazioni Kenan per la qualificazione della Turchia ai Mondiali di questa estate!” questo il messaggio che la Juventus ha pubblicato sui propri canali ufficiali dopo la qualificazione al Mondiali del proprio numero dieci.
Svezia e Repubblica Ceca avanti, fuori Polonia e Danimarca
La Svezia ha eliminato la Polonia vincendo 3-2 alla Strawberry Arena di Solna. Elanga ha portato in vantaggio i padroni di casa al 19′, pareggio di Zalewski al 33′. In chiusura di primo tempo nuovo vantaggio svedese con Lagerbielke, e nuovo pareggi polacco al 55′ con Swiderski. Gol decisivo da parte di Gyokeres all’88’. Servono invece i rigori per decretare la qualificazione della Repubblica Ceca contro la Danimarca. Cechi in vantaggio al 3′ con Sulc, pareggio della Danimarca con Andersen al 72′. Ai supplementari padroni di casa nuovamente in vantaggio con Krejci al 100′, nuovo pareggio danese dopo un minuto con Hogh. Ai calci di rigore sbagliano Hojlund, Dreyer e Jensen, solo un errore per i cechi che volano al Mondiale.
Tutti i risultati
Kosovo-Turchia 0-1
Marcatori: 53′ Akturkoglu
Svezia-Polonia 3-2
20′ Elanga (S), 33′ Zalewski (P), 44′ Lagerbielke (S), 55′ Swiderski (P), 88′ Gyokeres (S)
Repubblica Ceca-Danimarca 5-3 d.c.r. (2-2)
Marcatori: 3′ Sulc (R), 71′ Anderesen (D), 100′ Krejci, 101′ Hogh