Playoff Primavera, date regolamento e accoppiamenti: si comincia con Roma-Bologna

L'avventura Scudetto primavera verrà inaugurata oggi pomeriggio col match tra giallorossi e Bologna. Domani Inter-Cesena, Fiorentina e Parma attendono

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La corsa allo Scudetto Primavera entra finalmente nella sua fase decisiva. Terminata una stagione regolare lunga ed equilibrata, il massimo campionato giovanile italiano si prepara a vivere i play-off che assegneranno il titolo nazionale. Sei le squadre ancora in corsa: Fiorentina, Parma, Cesena, Roma, Bologna e Inter. Un mix di grandi tradizioni del calcio giovanile e sorprese capaci di conquistarsi spazio tra le migliori del torneo. Il tabellone è ormai definito, così come date, orari e regolamento di una fase finale che promette spettacolo fino all’ultimo atto in programma giovedì 28 maggio.

Roma-Bologna apre il programma dei playoff

Ad aprire il programma sarà Roma-Bologna, in calendario nel tardo pomeriggio di oggi alle 18. I giallorossi avranno il vantaggio del fattore campo e soprattutto quello del miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare. Domani, invece, allo stesso orario, toccherà a Cesena-Inter, altra sfida secca che metterà in palio l’accesso alle semifinali. Fiorentina e Parma, grazie al primo e al secondo posto conquistati in classifica, entreranno in gioco soltanto dal turno successivo con il fine di dare un premio importante per le due squadre più continue dell’intero campionato, capaci di chiudere davanti a tutte dopo mesi di equilibrio.

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Il regolamento e le date

Il regolamento della fase finale cambia però a seconda del turno e rappresenta uno degli aspetti più particolari dei play-off Primavera. Nel primo turno, infatti, non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore. Se Roma-Bologna o Cesena-Inter dovessero terminare in parità nei novanta minuti, passerebbe automaticamente la squadra meglio classificata nella regular season. Tradotto: Roma e Cesena avranno a disposizione due risultati su tre per qualificarsi alle semifinali, mentre Bologna e Inter saranno obbligate a vincere entro il triplice fischio finale. Una formula che premia il percorso costruito durante l’anno ma che inevitabilmente aumenta la pressione sulle squadre arrivate più in basso in classifica. Diverso invece il discorso dalle semifinali in avanti. Domenica 24 maggio la Fiorentina affronterà la vincente di Roma-Bologna, mentre lunedì 25 maggio il Parma se la vedrà con chi uscirà dal confronto tra Cesena e Inter (entrambe le gare si disputeranno al Viola Park). Ma in. questo caso, se il punteggio dovesse restare in equilibrio al termine dei tempi regolamentari, non si terranno supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore. Lo stesso regolamento verrà applicato anche per la finale Scudetto, in programma giovedì 28 maggio alle ore 20.30.

Primo Turno – Gara 1: Roma – Bologna OGGI ore 18 (Tre Fontane – Roma)

Primo Turno – Gara 2: Cesena – Inter DOMANI ore 18 (Orogel Stadium – Cesena)

Semifinale A: Fiorentina vs Vincente gara 1 – 24 maggio ore 18.30 (Viola Park – Bagno a Ripoli)

Semifinale B: Parma vs Vincente gara 2 – 25 maggio ore 20.30 (Viola Park – Bagno a Ripoli)

Finale: Vincente semifinale A vs Vincente semifinale B – 28 maggio ore 20.30 (Viola Park – Bagno a Ripoli)

Fiorentina favorita al trono, occhio al Parma

Grande attenzione inevitabilmente sulla Fiorentina, che ha chiuso la regular season al primo posto soltanto grazie alla differenza reti favorevole rispetto al Parma. I viola hanno confermato ancora una volta la qualità del proprio settore giovanile e arrivano ai playoff con i favori del pronostico, anche per il vantaggio di poter disputare semifinale ed eventuale finale nel proprio centro sportivo. Riflettori focalizzati anche sul Parma di Nicola Corrent, autore di una stagione estremamente continua e capace di restare in vetta fino all’ultima giornata. Più staccate le altre, ma Roma, Cesena, Bologna e Inter hanno dimostrato nel corso dell’anno di poter mettere in difficoltà chiunque.

Una formula accattivante fino alla finale

La formula secca rende ogni partita imprevedibile e alza inevitabilmente il livello della tensione. Nei playoff Primavera basta un episodio per cambiare una stagione intera: un errore, una giocata individuale o un calcio di rigore possono decidere il destino di mesi di lavoro. Ed è proprio questo il fascino della fase finale, da sempre uno degli appuntamenti più interessanti del calcio giovanile italiano. In palio non c’è soltanto uno Scudetto, ma anche la possibilità per tanti giovani talenti di mettersi definitivamente in mostra davanti ai grandi club e al pubblico nazionale.