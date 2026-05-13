Playoff Serie B, Catanzaro-Palermo e Juve Stabia-Monza le semifinali: calendario, regolamento e favorite

Ecco cosa succederà d'ora in avanti, dopo l'eliminazione di Modena ed Avellino: le date e gli orari ufficiali delle partite di andata e ritorno. C'è in palio un posto in Serie A.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviato il turno preliminare dei playoff di Serie B, si entra nel vivo degli spareggi promozione che mettono in palio il terzo e ultimo slot riservato al salto di categoria. Ora, dopo le sconfitte incassate da Modena ed Avellino, sono in quattro a giocarsi un posto in Serie A. Dalla sorpresa Juve Stabia, allenata dall’ex Milan Ignazio Abate, a una solida realtà come il Catanzaro di Alberto Aquilani, fino ad arrivare al Monza di Paolo Bianco e al Palermo di Filippo Inzaghi, due formazioni pronte a subentrare in queste semifinali playoff. Ecco quando si giocheranno e cosa dice il regolamento in vista del prossimo turno.

Playoff Serie B: ecco le due semifinali

Il Catanzaro di Alberto Aquilani stacca il pass per le semifinali playoff di Serie B, battendo con un secco 3-0 l’Avellino di Davide Ballardini, punito dalla rete di Simone Pontisso, nel primo tempo, e dai gol di Cassandro e Iemmello (su calcio di rigore), nella ripresa. Nonostante il risultato rotondo, non è stata una passeggiata per le aquile calabresi, costrette ad affidarsi a un super Pigliacelli in avvio, sui tentativi da distanza ravvicinata di Sounas e Besaggio.

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Sliding doors. Nel momento di massimo equilibrio, quando tutto lasciava presagire al congelamento dello 0-0 fino all’intervallo, ecco l’incursione centrale di Pontisso, capace di sorprendere la difesa irpina e di infilare Iannarilli con un destro piazzato. Letale l’ex Vicenza. Nella seconda frazione, l’estremo difensore biancoverde ha tenuto a galla i Lupi, consentendo a Pandolfi di costruirsi due clamorose palle gol, non sfruttate da buonissima posizione. Nel mezzo, un gol annullato a Di Francesco per un offside segnalato dal Var, fino ad arrivare alle reti di Cassandro e Iemmello, dagli 11 metri, che hanno chiuso definitivamente la contesa.

Da una parte, sarà Catanzaro-Palermo in semifinale, dall’altra, Juve Stabia-Monza. Sì, perché nel tardo pomeriggio di ieri è stata propria la compagine di Ignazio Abate a superare lo scoglio del turno preliminare, piazzando il colpaccio a ridosso del 90′ con Kevin Zeroli, bravo a coordinarsi in mezza rovesciata e a battere Pezzolato. Modena ko ma con tanti rimpianti. E la fotografia del match è senza dubbio la chance mancata da Massolin poco prima della rete del talento scuola Milan. Un’occasione colossale che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro, consentendo al gioiellino dei canarini di salutare il suo pubblico in maniera differente. E invece non sarà così: nel suo futuro, dopo l’operazione formalizzata a gennaio, c’è l’Inter di Cristian Chivu. Può festeggiare la Juve Stabia, che aveva un solo risultato a disposizione e si è giocata bene le proprie carte.

Serie B, playoff: date, orari e regolamento

E ora testa alle semifinali playoff. Entrano in gioco la terza e la quarta classificata della regular season, che hanno riposato in occasione del turno preliminare, come previsto dal regolamento. Il Monza di Paolo Bianco, che di fatto ha visto sfumare la promozione diretta in Serie A alla penultima giornata di campionato, affronterà la Juve Stabia di Ignazio Abate (e proprio dell’ex Zeroli), mentre il Palermo di Filippo Inzaghi, mai particolarmente continuo nell’arco della stagione regolare, sfiderà l’ambizioso Catanzaro di Alberto Aquilani.

Stavolta, si tratta di un doppio confronto, ecco perché si giocherà una gara d’andata e una sfida di ritorno. Come del resto, accadrà anche in finale playoff. Si parte in casa della squadra che si è classificata peggio nella regular season. Sabato 16 maggio, alle ore 20, il match dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia tra Juve Stabia e Monza. Domenica 17, sempre alle 20, al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro la sfida d’andata contro il Palermo. Martedì 19 maggio il ritorno allo “U-Power Stadium” di Monza. Mercoledì 20 maggio il match del “Renzo Barbera” di Palermo. Sempre alle ore 20.

A conclusione delle due gare, risulterà vincente la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità di punteggio, per determinare la formazione vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato regolare, senza la disputa di tempi supplementari. Le finali playoff si giocheranno domenica 24 maggio e venerdì 29 maggio (in casa della miglior classificata). Entrambe alle ore 20, con diretta tv anche su Sky Sport, oltre a Dazn e LaB Channel (Amazon Prime Video).

Tutto pronto per le semifinali playoff di Serie B. A breve scopriremo chi accompagnerà Venezia e Frosinone nell’Olimpo del calcio italiano, attraverso la porta secondaria. Palermo e Monza partono nettamente favorite sotto il profilo tecnico, ma occhio al fattore psicologico, che potrebbe fare la differenza. La Juve Stabia arriva lanciata e senza particolari pressioni, mentre il Catanzaro si è dimostrato un organico completo in ogni di reparto, segnato da una forte identità. Saranno 180 minuti di passione, poi soltanto gli ultimi due passi direzione Serie A.