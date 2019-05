Playoff Serie C, colpi di Piacenza e Pisa

Salta il fattore campo nell’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si sono infatti registrate due vittorie esterne ed altrettanti pareggi. Le gare di ritorno sono in calendario per domenica 2 giugno.

A Imola il Piacenza ha ipotecato il passaggio del turno grazie alla vittoria per 2-0, spettacolo tra Catania e Trapani con doppia rimonta dei rossazzurri, nell’altro derby il Pisa passa sul campo dell'Arezzo che fallisce il rigore del 3-3.

Risultati:

Imolese-Piacenza 0-2

13’ Bertoncini (P); 69’ Ferrari (P)

FeralpiSalò-Triestina 1-1

33’ Granoche (T); 63’ Maiorino (F)

Catania-Trapani 2-2

2’ Tulli (T); 67’ Ferretti (T); 73’, 87’ Lodi (C)

Arezzo-Pisa 2-3

12’, 52’ Marconi (P); 35’ Cutolo (A); 47’ Brunori (A); 58’ Di Quinzio (P)



SPORTAL.IT | 29-05-2019 23:43